L’Unibas organizza i ‘Digital Open Day 2021’ per l’orientamento delle future matricole. Incontri on line dal 10 al 13 maggio 2021

L’Università della Basilicata ha organizzato un programma on line di informazione e orientamento sull’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2021-2022, dedicati alle future matricole e alle loro famiglie: i “Digital Open Day 2021” (Dod) si articoleranno in tre incontri, nei pomeriggi dal 10 al 12 maggio 2021, della durata di non oltre 40 minuti, fruibili attraverso i canali social dell’Unibas. “Considerato il permanere di una situazione di emergenza – ha spiegato la Direttrice del Centro di ateneo orientamento studenti (Caos), Ada Braghieri – a un livello di sicurezza tale da non consentire attività di orientamento/informazione in presenza, l’Unibas intende impiegare, ancora una volta, lo strumento delle dirette social e degli incontri in remoto con gli studenti interessati ad approfondire e ad avere informazioni su specifici percorsi di studio. Malgrado le differenze riscontrate nell’uso della comunicazione digitale rispetto ai consueti incontri in presenza, questa si è rilevata un utile strumento per raggiungere gli studenti e le famiglie e mantenere con loro un contatto sempre costante anche nei momenti più difficili. L’iniziativa nasce per fornire una presentazione chiara e diretta delle attività interdisciplinari che stanno alla base dell’articolazione dell’offerta formativa e delle conoscenze e competenze ottenibili attraverso i diversi corsi di studio e delle successive possibilità lavorative”. Gli incontri verranno coordinati da una giornalista, la dott.ssa Margherita Sarli, che avrà il compito di seguire il “fil rouge” che lega tutte le tematiche umanistiche, sociali, scientifiche e tecniche presenti in Ateneo. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito dell’Università della Basilicata, nella pagina dedicata ai Digital Open Day.

Link alla pagina dei Digital Open Day 2021: http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/articolo9053.html

Calendario degli incontri:

#latuaUnibas COSTRUISCI IL TUO SAPERE

Area Sociale e Umanistica – Lunedì 10 maggio 2021, ore 15:30

Prof.ssa Francesca Sogliani – Prof. Antonio Lerro – Prof. Francesco Panarelli

#latuaUnibas COSTRUISCI IL TUO SAPERE

Area Scienze della Vita – Mercoledì 12 maggio 2021, ore 15:30

Prof.ssa Giuliana Bianco – Prof.ssa Donatella Battaglia

#latuaUnibas COSTRUISCI IL TUO SAPERE

Area Scientifica e Tecnica – Giovedì 13 maggio 2021, ore 15:30

Prof.ssa Maria Grazia Russo – Prof.ssa Giuliana Bianco – Prof. Salvatore Masi