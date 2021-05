Polizia scova in una abitazione del tarantino un latitante Potentino. Arrestato

Era sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione denominata “Fish and Cars”, ma oggi è stato arrestato dalla Polizia dopo mesi di latitanza. Si tratta di un uomo di Potenza, ritenuto il capo di una organizzazione che si dedicava ad una vasta attività di riciclaggio dei veicoli rubati, perpetrato mediante la presentazione di falsa documentazione presso la Motorizzazione di Potenza. Operazione dello scorso dicembre. D.G., queste le iniziali dell’uomo tratto in arresto, si nascondeva in provincia di Taranto, in una abitazione di Lizzano. Era già ricercato da marzo 2020 nell’ambito di un altro procedimento penale. L’uomo è stato arrestato dal personale della Polizia Stradale di Potenza e Lagonegro. L’uomo si trova in carcere.

