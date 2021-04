Patrick Zaki diventa cittadino onorario di Satriano di Lucania

Il consiglio comunale di Satriano di Lucania ha votato favorevolmente la mozione di Cosmopolites, per il conferimento della cittadinanza onoraria al giovane Patrick Zaki, lo studente egiziano da ormai più di un anno detenuto nel suo paese. È una vittoria per tutti coloro che credono nella libertà e un segnale che, nonostante piccolo, sa unirsi alla grande catena di solidarietà che arriva da tutta l’Italia (oltre che dal mondo intero) a Patrick e alle sollecitazioni nei confronti delle istituzioni che possono impegnarsi concretamente per la sua liberazione. Patrick è tuttora detenuto in carcere, e non smetteremo di impegnarci per lui, nel nostro piccolo, fino a quando non potrà finalmente riottenere la libertà.

Patrick George Zaki, questo il suo nome completo, è uno studente dell’Università di Bologna e attivista egiziano nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto. Il 7 febbraio 2020, nell’intento di tornare in Egitto per fare visita ai parenti, dopo l’atterraggio all’aeroporto del Cairo è stato catturato dagli agenti dei servizi segreti. Per circa 24 ore non sono trapelate sue notizie né ai familiari né ai media.

La sua detenzione continua ad essere prorogata senza alcuna motivazione.