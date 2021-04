Vaccinazioni, la Basilicata segna un record nelle vaccinazioni. Ma resta in bilico: sarà zona gialla o ancora arancione?

“Anche ieri -28 aprile, ndr- la Basilicata è stata tra le prime Regioni per vaccinazioni in base alla popolazione. E il Sole 24 Ore riconosce la bontà del nostro operato, mettendo in evidenza che solo la Basilicata e la Lombardia hanno superato il target Figliuolo per arrivare alle 500.000 vaccinazioni a livello nazionale. Dall’Open day Astrazeneca, che ha fatto parlare della nostra Regione a livello nazionale, c’è stato un innegabile cambio di passo. Il “modello Basilicata” funziona e possiamo fare anche meglio”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Intanto in giornata dovrebbe arrivare l’esito della Cabina di Regia, che si riunirà per discutere su eventuali cambi di colore alle regioni. La Basilicata rischia la conferma della zona arancione, almeno per un’altra settimana, ma non mancano spiragli per tornare in zona gialla. L’esito potrebbe arrivare nel primo pomeriggio.