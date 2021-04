Monitoraggio dell’aria nella zona industriale di Baragiano. L’Arpab installerà una centralina fissa

“Ogni promessa è debito”. Così i consiglieri di minoranza del gruppo “Valorizziamo Baragiano” hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Arpab (Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente) per dotare l’area industriale di una centralina fissa per il monitoraggio dell’aria. “Siamo stati convocati dal direttore generale dell’Arpab, Antonio Tisci, il quale – ha sottolineato Rosanna Faraone, capogruppo – ci ha comunicato di aver accolto la nostra richiesta e che pertanto a brevissimo la nostra zona industriale sarà dotata di una centralina fissa per il monitoraggio dell’aria. Ma vi è di più, un altra nostra richiesta é stata presa in considerazione: si sta lavorando anche per il monitoraggio fisso delle acque. Non possiamo che esprimere viva soddisfazione e ringraziamo pubblicamente il direttore Tisci per la cortesia e la tempestività”.

Claudio Buono