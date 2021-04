Imbocca contromano il raccordo Sicignano-Potenza. Tragedia sfiorata tra il capoluogo e Vaglio Scalo

Tragedia sfiorata sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Un uomo alla guida di un auto ha imboccato il raccordo contromano. Tutto è successo tra le uscite di Potenza Est e Vaglio Scalo. Per diversi chilometri l’uomo alla guida ha guidato -come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno- incrociando anche diverse auto. Per fortuna nessun impatto, un vero e proprio miracolo. Provvidenziale è stato l’intervento dei Carabinieri. L’auto viaggiava in direzione Salerno, e i militari all’altezza dell’uscita di Potenza Ovest, hanno scavalcato lo spartitraffico riuscendo a bloccare l’uomo, per poi procedere a tutti gli accertamenti del caso. (foto in pagina di repertorio, non riguardante quanto accaduto sul raccordo Sicignano-Potenza)

redazione