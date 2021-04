Potentino, intensificati i controlli della Questura. Numerose sanzioni per assembramenti e consumo di cibi e bevande nei pressi dei bar

Nei giorni scorsi il Questore di Potenza, Dott. Antonino Pietro Romeo, ha disposto un potenziamento dei sevizi di controllo del territorio per aumentare l’efficacia delle strategie di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid 19. Nel corso delle attività espletate dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono state elevate numerose sanzioni per le violazioni della normativa anti-Covid attualmente vigente. Nel mirino gli ormai ben noti comportamenti a rischio, ovvero il mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, gli assembramenti, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, il consumo e la somministrazione di cibi o bevande nei pressi dei pubblici esercizi. L’invito a tutta la cittadinanza è di non abbassare la guardia e a mantenere elevata l’attenzione all’osservanza delle principali misure di contenimento del diffondersi dell’emergenza epidemiologica in atto.