Perse la vita dopo la tromba d’aria che colpì Lauria. L’Ordine degli Psicologi istituisce il “Premio Giovanna Pastoressa”

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata istituisce il “Premio Giovanna Pastoressa” rivolto agli Psicologi Lucani e dedicato alla giovane collega prematuramente scomparsa, ricordata per la sua professionalità e le sue spiccate doti umane caratterizzate da cordialità, gentilezza, vitalità ed entusiasmo per la professione psicologica e per la vita. La prima edizione del Premio Giovanna Pastoressa 2021 è un riconoscimento per la memoria di una giovane e valida psicologa che ci ha lasciato il 16 dicembre 2019 in un tragico incidente mentre si allenava in palestra nella sua amata Lauria . Giovanna Pastoressa ha conseguito la Laurea in Psicologia Clinica e della Salute presso L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti il 27/09/2016, ha svolto esperienze formative in ambito clinico-sanitario e dopo la laurea si è iscritta nell’anno 2018 all’Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata; ha conseguito nel giugno 2018 il master di I livello in “Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane” presso L’Università degli Studi Niccolò Cusano; ha perfezionato la sua formazione con un Master in psicologia scolastica presso l’istituto “Galton psicologia e Neuroscienze” e ha frequentato il primo anno della Scuola Quadriennale in Psicoterapia Gestaltica Integrata – SiPGI presso la sede di Torre Annunziata. Il 16 Marzo 2019 ha costituto insieme ad altri colleghi il Centro Risorse Emotive a Lauria (PZ) occupandosi di Psico-nutrizione, percorsi di sostegno psicologico ad adolescenti e laboratori di saluto-genesi; ha progettato percorsi sulla gestione dello stress e resilienza e uno sportello di consulenza psicologica relative alle difficoltà di apprendimento. Ha sempre amato lo sport e gli stili di vita salutari, ha collaborato con diverse associazioni di volontariato soprattutto con finalità aggregative e ludiche.

TEMA – Il Bando è rivolto agli psicologi della Basilicata, iscritti all’Ordine negli ultimi 6 anni e si propone di coinvolgere i giovani psicologi Lucani a partecipare ad una competizione che riguarda lo scritto di una tesi di specializzazione o tesi di laurea su tematiche care alla Dr.ssa Giovanna Pastoressa. Il/la Candidato/a iscritto/a all’Ordine degli Psicologi della Basilicata dal 1 Gennaio 2015, dovrà presentare entro 180 giorni dalla pubblicazione del seguente bando, una tesi di Laurea pubblicata in qualsiasi Ateneo Italiano, oppure Scuola di specializzazione post-laurea quadriennale di psicoterapia riconosciuta dal MIUR. Gli argomenti dell’elaborato dovranno essere centrati sulle seguenti tematiche di natura psicologica: resilienza, alimentazione e psicologia, sport e psicologia, parità di genere e non violenza, psicologia scolastica. Saranno valutati le tesi corredate e accompagnate da apposito abstract e bibliografia.

TIPOLOGIA DI PREMIO – Il Premio Giovanna Pastoressa è rivolto all’elaborato che si classificherà come primo e consisterà in un premio in denaro di 1500,00 euro più targa. Gli altri partecipanti non vincenti, saranno comunque premiati con una medaglia ricordo della Dr.ssa Giovanna Pastoressa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE – Il/la vincitore/vincitrice del seguente Premio sarà valutato da una Commissione costituita dalla Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, Dr.ssa Luisa Langone, dalla Consigliera Segretario Dr.ssa Costanza Galante e dal Consigliere Dr. Antonello Chiacchio, ideatore del Premio. Saranno valutati i primi 30 elaborati pervenuti in ordine di tempo e che verteranno sulle tematiche indicate, avente data di pubblicazione dal1° gennaio 2015 al termine del seguente bando; i primi30 elaborati dovranno essere inviati tramite PEC al seguente indirizzo: psicologi.basilicata@psypec.it. La commissione valuterà con una scala da 1 a 10 gli elaborati tramite i seguenti 7 parametri:

forma: se vengono rispettate le regole del codice linguistico e il testo della tesi rispetta la morfologia, la sintassi e la semantica;

contenuto: se vengono trattati e approfonditi i temi centrali che il bando richiede;

completezza: se vengono sviluppati gli argomenti nei vari capitoli e le tematiche in modo adeguato e completo;

originalità: se vengono presentati gli argomenti in termini di unicità e originalità nei contenuti e nella forma;

fluidità: se l’elaborato risulta fluido sia nella forma che nel contenuto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – Possono iscriversi e partecipare al bando gli psicologi iscritti All’Ordine di Basilicata da 1 gennaio 2015. I partecipanti devono compilare e inviare via PEC all’ORDINE degli Psicologi di Basilicata il modulo di iscrizione al Bando, il certificato di iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Basilicata e il loro elaborato con data di pubblicazione tramite file PDF (non in formato cartaceo).

CONSEGNA DEL PREMIO – Il premio sarà elargito mediante un incontro pubblico organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata entro Gennaio 2022.