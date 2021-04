Caos a Potenza per le vaccinazioni anti-Covid. Anpas Basilicata: “La consigliera regionale Carlucci chieda scusa ai volontari”

E’ da poco riportata sugli organi di stampa l’affermazione della Consigliera M5s Carlucci sulla gestione dei vaccini alle tende del Qatar di Potenza. La Consigliera Carlucci definisce i volontari di protezione civile impreparati a gestire al meglio la logistica. Tra i volontari che operano sul territorio di Potenza ci sono anche i volontari dell’Associazione Anpas A.V. Potenza Solidale. Volontari che dall’inizio dell’emergenza Covid-19 prestano la loro opera al servizio della comunità. In rappresentanza dei volontari Anpas chiedo alla Consigliera di chiedere scusa al mondo del volontariato. E’ facile addossare le colpe sul personale di protezione civile. Vogliamo ricordare alla Consigliera Carlucci che il personale di protezione civile è composto da volontari, uomini e donne che per libera scelta e in modo personale, spontaneo e gratuito svolgono attività in favore del bene comune e della comunità. Quello accaduto oggi è stato un evento eccezionale e non certo di facile gestione. L’annuncio del governatore Bardi della vaccinazione con Astrazeneca è stata una ‘’scommessa’’. Le rinunce alla vaccinazione con Astrazeneca nei vari centri vaccinali si sono susseguite in questi giorni. L’arrivo a Potenza di queste ‘’masse’’ è stata inaspettata. I volontari si sono trovati a gestire una situazione enorme e per gli spazi riservati alla vaccinazione non organizzabile in modo facile. Cara Consigliera i volontari hanno cercato di gestire la situazione nel migliore dei modi. Sul posto oltre i volontari c’erano le forze dell’ordine anch’esse in piena difficoltà. Perchè prendersela con il volontariato? Perchè non ringrazia i volontari che insieme alle forze dell’ordine hanno fatto il possibile? Il volontario di protezione civile dalle 08:00 di questa mattina ha assistito le persone presenti sul posto per la vaccinazione, ha affiancato le persone nella compilazione del modulo di consenso, ha cercato di fare il possibile. La Consigliera Carlucci indossi per un giorno gli abiti del volontario e tocchi sul campo cosa voglia dire essere volontario di protezione civile nel pieno di una campagna vaccinale ‘’azzardata’’. La Consigliera Carlucci, da membro del Consiglio Regionale della Basilicata si impegni a trovare soluzioni alternative e fattibili per il popolo lucano ma non dia colpe a chi nei limiti delle possibilità ha cercato e cerca ogni giorno di facilitare la campagna vaccinale.

Il Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata

Rosanna Viceconte