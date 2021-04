Lavoro, pubblicato il bando “Coesione Sud”. 2800 assunzioni, 119 in Basilicata. Ecco come presentare la domanda

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 figure tecniche nelle amministrazioni del Sud (G.U. n.27 del 6 aprile 2021- 4 Serie speciale Concorsi ed esami). Il bando prevede una procedura rapida e semplificata e si rivolge a tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando rientra nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per dare sostegno alla Pa nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2021, unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato.

Assunzione rapida di tecnici qualificati anche in Basilicata, dove sono previste 119 risorse – distribuite tra Comuni più grandi e quelli sotto i 5.000 abitanti – per supportare le amministrazioni pubbliche nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan. Cinque i profili tecnici richiesti: ingegneri, esperti gestionali, project manager del territorio, amministrativi giuridici e project data analyst. Il concorso si svolgerà in modalità digitale, con due fasi selettive: una valutazione dei titoli e una prova scritta digitale a risposta multipla. Si punta alla pubblicazione delle graduatorie definitive entro il prossimo mese di luglio.

Sul sito di FormezPA tutte le informazioni (cliccando qui) e le Faq riguardanti il concorso.