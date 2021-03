“Un messaggio di speranza in tempi di pandemia”. Ecco ‘Rimani’, il quarto singolo di Mario Perretta

“Rimani”, è il titolo del quarto singolo di Mario Perretta, giovane cantante di Vietri di Potenza che conta all’attivo già diversi successi e diverse partecipazioni televisive, su tutte quella a “Ti Lascio una Canzone” condotto da Antonella Clerici. Il quarto singolo di Perretta è presente da alcuni giorni su tutti i digital store (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music) e sul Canale Youtube (disponibile cliccando qui). In pochi giorni, già centinaia di visualizzazioni solo su YouTube.

Il brano “Rimani”, ha sottolineato Mario Perretta intervistato da melandronews.it, “è stato scritto per me da Michele Greco, persona che stimo immensamente per quello che scrive e lo ringrazio pubblicamente perché è già il secondo singolo che mi scrive. Il ragazzo mi ha ascoltato tempo fa sui social e ha deciso di scrivermi delle cose che io piano piano sto mettendo in musica. Diciamo che la pandemia mi ha un po’ bloccato, come ha bloccato tutti noi, anche dal punto di vista psicologico” Ma nonostante molti artisti siano rimasti bloccati, Mario non si è perso d’animo, e in questo lungo anno di restrizioni, periodicamente ha deliziato la platea social cimentandosi in bellissime ed apprezzate cover. Il brano è stato prodotto da Elyas Run, di cui anche compositore della musica. “Il brano – spiega Perretta a melandronews.it – racconta a qualcuno o a qualcosa di rimanere, di esserci sempre nonostante le avversità della vita e di non abbandonare o lasciare le cose che infondo ci fanno stare bene anche se a volte ce lo dimentichiamo”. Perretta ha svelato che la canzone era pronta già da diversi mesi, “ma ho voluto pubblicarla solo adesso perché ho ritenuto ora il momento giusto. Se vogliamo questa canzone è un pò un messaggio di speranza per il brutto periodo che stiamo vivendo per colpa del Covid, e che per il quale artisticamente parlando mi ha destabilizzato molto. Ma ora è il momento di ripartire e voglio farlo così”.

Un nuovo progetto discografico quindi per il giovane Mario Perretta, che ha avuto modo di farsi conoscere in diverse piazze e manifestazioni a livello nazionale. Un messaggio importante in tempi di pandemia. Sarà possibile ascoltare il brano cliccando qui.

Claudio Buono