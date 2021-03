Carabinieri NAS di Potenza, chiusa una casa di accoglienza per persone vittime di tratta. Era attiva senza autorizzazione

Proseguono i controlli dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità presso le strutture socio-sanitarie e assistenziali tesi a verificare il rispetto dei protocolli per il contrasto alla diffusione del Covid-19

Il NAS di Viterbo ha segnalato all’Autorità Amministrativa il gestore di una comunità alloggio poiché attivata in assenza della prescritta autorizzazione all’esercizio. La struttura, inoltre, era interessata da carenze igienico strutturali ed aveva alle dipendenze operatori privi dei necessari titoli abilitativi. Per tali motivi è stata disposta la chiusura della comunità e la ricollocazione degli ospiti in altre strutture idonee.

Anche il NAS di Potenza ha individuato una casa accoglienza per persone vittime di tratta attivata in assenza dell’autorizzazione al funzionamento. Immediata è stata l’emissione dell’ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura della struttura ed il trasferimento degli ospiti in altro centro autorizzato.

Una ulteriore revoca dell’autorizzazione al funzionamento è stata disposta nei confronti di una struttura socio-assistenziale per anziani in cui il NAS di Caserta, a seguito di una pregressa ispezione, aveva accertato gravi carenze strutturali ed organizzative per cui è stato necessario il trasferimento degli anziani ospiti in altre strutture del circondario.

Infine, il NAS di Ragusa ha segnalato alla competente Autorità Amministrativa il legale responsabile di una casa di riposo della provincia di Siracusa che aveva attivato la struttura in assenza della necessaria autorizzazione. Inoltre i locali cucina erano privi della notifica all’Autorità Sanitaria e del piano di autocontrollo alimentare. La locale Amministrazione comunale, ricevute le contestazioni del NAS, ha disposto la chiusura della struttura ed il rientro presso i rispettivi nuclei familiari dei 5 ospiti presenti. Per le violazioni riscontrate, il titolare è stato sanzionato per l’importo di 6.000 euro.