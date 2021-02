Covid-19 in Basilicata, aggiornamento del 14 febbraio. 73 nuovi casi, 18 guariti e 2 person decedute

749 tamponi processati nell’ultimo giorno, 72 positivi e 18 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Nelle ultime 24 sono decedute due persone, di Potenza. Ecco i dettagli.

72 I RICOVERATI – Al “Madonna delle Grazie” di Matera 7 nelle malattie infettive, 5 in pneumologia e 3 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 30 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva;

2 LE PERSONE decedute, entrambe di Potenza;

73 I NUOVI CASI – 2 Acerenza, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Castelsaraceno, 1 Forenza, 2 Genzano di Lucania, 3 Irsina, 1 Latronico, 4 Lauria, 3 Lavello, 18 Maratea, 8 Matera, 2 Montescaglioso, 2 Noepoli, 1 Pisticci, 1 Policoro, 4 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Stigliano, 4 Tolve, 6 Tursi, 2 Valsinni, 3 Venosa, 2 Viggianello. Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: 1 campano domiciliato a Policoro;

I GUARITI SONO 18 – 2 Atella, 1 Forenza, 1 Latronico, 1 Laurenzana, 1 Lavello, 9 Melfi, 2 Pietrapertosa, 1 Potenza.

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 3.229, di cui 3.157 in isolamento domiciliare. 341 i deceduti per e con Covid-19, 10.272 i guariti.

Claudio Buono