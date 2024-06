Dal 15 al 22 giugno Maratea ospita il più grande evento italiano dedicato al kayak da mare

Maratea ospita il più grande evento italiano dedicato al kayak da mare per appassionati provenienti da tutta Italia e con attività aperte a tutti

Dal 15 al 22 giugno 2024 per la prima volta sarà Maratea a ospitare il SOTTOCOSTA KAYAK CAMP, il più grande evento nazionale dedicato agli appassionati di kayak da mare, che vedrà riunirsi centinaia di appassionati da tutta Italia alla scoperta dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica della Basilicata.

L’evento è organizzato dall’associazione Nazionale Sottocosta, in collaborazione con l’associazione lucana Fly Maratea e in partnership con un ricco ventaglio di associazioni nazionali, regionali e locali: l’APT della Regione Basilicata, il Comune di Maratea, il Consorzio Turistico di Maratea, il GAL Cittadella del sapere, la BCC Magna Grecia, 1955, l’Associazione Legambiente Maratea, la ProLoco di Maratea, il CAI Lagonegro, la Lega Navale Sezione di Maratea.

Per una intera settimana, il KAYAK VILLAGE al Campeggio di Castrocucco, la KAYAK FEST al porto di Maratea e le attività del KAYAK CAMP OFF faranno diventare la costa tirrenica della Basilicata teatro di escursioni, esplorazioni e attività didattiche per esperti e appassionati di kayak da mare ma anche per chi è alla prima esperienza, e si arricchirà della presenza di altre discipline da praticare all’aria aperta come il trekking, passeggiate turistiche, eventi aperti a tutti.

Momento culminante della settimana: l’evento IL RICHIAMO DEL MARE al porto di Maratea, con esibizioni di kayak, proiezioni e laboratori, chiuse da Guido Grugnola, maestro di kayak e di vela, racconterà la Rounditaly Cruise l’impresa canoistica più celebre in Italia: la circumnavigazione in kayak dell’Italia, della Sicilia e della Sardegna, una navigazione di 3200 miglia nautiche in solitario.