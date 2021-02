Neve, domani 15/2 scuole chiuse a Potenza e in altri Comuni della Basilicata

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, a causa delle condizioni meteo e delle temperature rigide previste, per le quali anche l’uso di sale potrebbe non essere sufficiente a sciogliere il ghiaccio, con proprio provvedimento ha disposto per la giornata di lunedì 15 febbraio 2021 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel capoluogo di regione, asili nido inclusi. Sospesa anche la didattica a distanza, essendo necessario per lo svolgimento della stessa la presenza di personale docente e non docente negli istituti scolastici.

Inoltre, nella giornata di domani, le scuole resteranno chiuse anche nei seguenti Comuni: San Severino, Atella, Sasso di Castalda, Forenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, Bella, Tito, Tolve, Castelgrande, Muro Lucano, Vietri di Potenza, Brienza…

[notizia in aggiornamento]