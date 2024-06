Decennale “Calciatori Lucani”: sabato 22 giugno a Potenza celebrazione con doppio torneo calcio a 5

Al PalaRossellino (ore 9.00) spazio a divertimento per adulti – bambini e solidarietà

Sabato 22 giugno con inizio alle ore 9.00 il PalaRossellino di Potenza celebra i 10 anni dei Calciatori Lucani: realtà aggregativa fondata da Bruno Serrone con l’intento di ricostruire il rapporto umano tra amici storici e aprirsi a nuove conoscenze attraverso la passione per di calcio a 5.

Nella giornata di festa, previsti doppi tornei con 4 squadre, rispettivamente riservate ad adulti e bambini, tanto divertentismo e consegna di premi per tutti. Spazio alla solidarietà con una raccolta fondi da destinare ad un degente presso l’Unità Operativa di Oncologia dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. Previsto, tra gli altri, l’intervento di Letizia Serrone, oncologa potentina, ricercatrice a Roma, che ha pubblicato degli studi sull’impatto dei tumori in Basilicata. I Calciatori Lucani fin dalla loro fondazione portano avanti il motto “non è la voglia di vittoria che ti spinge ma la passione per ciò che ami”. Componenti fondamentali delle loro “sfide” sono la sana allegria e voglia di trasferire i valori dello sport alle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito con invito a vivere pienamente lo spirito dell’evento oltre che a sostenere gli atleti in campo. Sponsor: Pasticceria Chillounge, Gommalacca Teatro, Fiiico, Fondazione Luciana Blasi, Pinko & Gold Island e Sico Kitchenware.