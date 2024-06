Musica Senza Etichetta: dieci anni di cultura, musica e inclusione. A Potenza il 22 giugno nel Campus di Macchia Romana

L’Associazione Studentesca ESN Sui-Generis Basilicata è lieta di annunciare la decima edizione di “Musica Senza Etichetta”, un progetto culturale nato per unire il mondo accademico a quello scolastico, creando uno spazio di crescita e scambio culturale per i giovani lucani e non solo. Con il passare degli anni, il festival ha visto numerosi cambiamenti e una significativa crescita, ma ha sempre mantenuto inalterato il suo obiettivo principale: promuovere l’aggregazione e la riflessione attraverso la musica, l’arte e lo sport. Quest’anno il Festival è stato indicato come Progetto Pilastro di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, confermando l’alto valore dell’iniziativa e l’importanza che ha acquisito negli anni.

ROAD TO MSE: Il Contest Musicale – Cuore pulsante del progetto è il contest musicale “ROAD TO MSE”, nato per dare visibilità ai giovani artisti, studenti dell’Università degli Studi della Basilicata e non solo, quest’anno si arricchisce di una nuova categoria tutta dedicata ai DJ. Il vincitore del Contest Dj, svoltosi nelle date del 17 e 24 maggio 2024, si esibirà nella serata conclusiva in chiusura del concerto di MadMan. Il Contest Band, svoltosi nelle date del 6 e 13 giugno 2024, permetterà al vincitore di avere l’opportunità di incidere un brano inedito e di aprire il concerto del main artist. La location dell’evento è stata il centro storico di Potenza, selezionato per valorizzare il patrimonio culturale della città e promuovere momenti di inclusione e socializzazione tra i giovani così da rendere la città sempre più viva.

Sport e Mobilità Sostenibile – Il festival non è solo musica, ma anche sport. Quest’anno, le attività sportive sono state distribuite su tre giornate diverse: iniziando con il “Bike City Tour” organizzato il 2 giugno per le strade della città di Potenza, continuando con il “MSE LEAGUE tutto in una notte”, un evento notturno svoltosi tra il 7 e l’8 giugno presso il Centro Sportivo Universitario che ha coinvolto giovani di diverse provenienze con l’obiettivo ultimo di promuovere lo spirito di squadra. Tra le novità del 2024 ci sarà il Torneo di Basket “BK Summer League” che si terrà in due giornate, quelle del 5 e del 6 luglio presso il complesso sportivo Rocco Mazzola in Via Roma.

Concerto Finale e Solidarietà – Il 22 giugno 2024 il festival culminerà con l’evento conclusivo: il concerto “Musica Senza Etichetta”. La serata inizierà alle 19:00 nel parcheggio antistante il Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, con la premiazione e l’esibizione dei vincitori dei due contest musicali. In seguito salirà sul palco, accompagnato da Dj 2P, MADMAN un artista di caratura nazionale, molto in voga tra i giovani tanto da riscuotere grande consenso già immediatamente dopo l’annuncio ufficiale della sua esibizione durate la serata di chiusura di Musica Senza Etichetta.

Come nelle precedenti edizioni, l’ingresso sarà gratuito e all’insegna della solidarietà. Grazie alla collaborazione con IoPotentino e il progetto Magazzini Sociali, verrà promossa l’iniziativa del “Biglietto Solidale”: i partecipanti potranno donare generi alimentari per coloro che ne hanno necessità, contribuendo a sensibilizzare il pubblico verso la lotta allo spreco alimentare.

Contatti: per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Musica Senza Etichetta o contattate l’Associazione Studentesca ESN Sui-Generis Basilicata, o seguite le pagine social su Instagram e Facebook.

Unitevi a noi per celebrare i dieci anni di musica, sport e solidarietà in un festival che continua a crescere e a innovarsi, mantenendo salde le sue radici culturali e sociali e la volontà di creare uno spazio di condivisione nella città di Potenza.