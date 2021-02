Potenza, altra operazione della Squadra Mobile. In manette una coppia: in casa avevano hashish, cocaina e marijuana

Continua senza sosta l’attività della Polizia a Potenza per contrastare lo spaccio di droga in città. In particolare, nel corso dei servizi tesi al contrasto dello spaccio di stupefacenti predisposti dal Questore di Potenza, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una coppia di potentini, un uomo ed una donna. Ad arrestare la coppia sono stati gli agenti della Squadra Mobile, che per alcuni giorni avevano notato uno strano via vai di persone in prossimità dell’abitazione dei due. A seguito di perlustrazioni ed indagini, si è deciso di intervenire, con l’ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria. Così la Polizia ha effettuato un controllo che ha dato esito positivo.

All’interno dell’abitazione della coppia, sono stati ritrovati circa 101 grammi di hashish e diversi grammi di marijuana e cocaina. Ritrovata anche la sostanza da taglio, pari a grammi 25, di lidocaina. Rinvenuti anche 17 grammi di mannitolo, oltre al materiale utile al confezionamento, come bilancino di precisione, cellophane e nastro. Nel corso di ulteriori controllo è stato sanzionato in via amministrativa un uomo, conosciuto dagli investigatori della Squadra Mobile per reati in materia di stupefacenti, di anni 29, trovato in possesso di piccola quantità di stupefacente. Continua così l’attività della Questura di Potenza sul grave ed allarmante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Potenza e provincia.

Solo ieri sono finiti in manette tre africani, scoperti con droga e sorpresi a spacciare anche durante il lockdown e in regime di arresti domiciliari. Un’attività importante quella delle Forze dell’Ordine, tesa a contrastare queste tipologie di reati che, purtroppo, sono sempre più frequenti sul territorio del potentino.

Claudio Buono