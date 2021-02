Covid-19 in Basilicata. 84 nuovi casi, 34 guarigioni e ricoverati in calo. Nell’ultimo giorno nessun decesso

Sono stati 1.093 i tamponi processati nell’ultimo giorno in Basilicata. Di questi, 84 hanno dato positività al Covid-19. Sono invece 34 le persone guarite nell’ultimo giorno, dove non si registrano decessi. In regione, inoltre, 6.135 i tamponi antigenici somministrati nelle ultime 24 ore. Si registrano inoltre 4 pazienti guariti e dimessi dall’ospedale.

I RICOVERATI SCENDONO A 69 – Al “San Carlo” di Potenza 30 nelle malattie infettive, 18 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia, 2 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI TRA I LUCANI SONO 84 – 1 Albano di Lucania, 1 Atella, 2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 4 Bernalda, 1 Castelsaraceno (domiciliato a Viggiano), 3 Forenza, 1 Irsina, 2 Latronico, 1 Lauria, 8 Maratea, 14 Matera, 7 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 2 Nova Siri, 1 Pignola, 9 Pisticci, 8 Policoro, 3 Potenza, 5 Rionero in Vulture, 2 Scanzano Jonico, 1 Tito, 2 Trecchina, 1 Tursi, 2 Valsinni, 1 Venosa, 1 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 34 – 1 Avigliano, 1 Castelluccio Inferiore, 2 Genzano di Lucania, 3 Ginestra, 5 Lavello, 4 Melfi, 2 Montemilone, 3 Palazzo San Gervasio, 2 Picerno, 1 Pignola, 1 Pisticci, 2 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 3 Tito, 1 Tursi, 2 Venosa;

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 3.176, di cui 3.107 in isolamento domiciliare. 339 i deceduti per e con Covid-19, 10.254 i guariti totali dall’inizio dell’emergenza.

Claudio Buono