Potenza, assunzioni al Comune. Al via i bandi per 8 unità lavorative

Opportunità lavorative al Comune di Potenza, che ha pubblicato diversi bandi di concorso per l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 unità lavorative nel settore delle manutenzioni. Presentazione delle candidature entro il 10 febbraio 2021, all’ARLAB Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata. E’ richiesta l’iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di Potenza o del sub-Centro di Baragiano o del sub-Centro di Laurenzana. Di seguito tutti i link per accedere alle informazioni e candidarsi.

Claudio Buono