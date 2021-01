Scossa di terremoto avvertita nel Potentino e Salernitano. È la terza in poche ore

Dopo quella della notte, una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel Potentino. È stata registrata alle ore 8:31, non sono nel Potentino, ma anche in provincia di Salerno. Tra i comuni epicentro, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania per il Potentino, Salvitelle, Auletta, Buccino, Romagnano al Monte, Pertosa, Caggiano, Petina, Polla, San Gregorio Magno e Ricigliano per il Salernitano. Tra i Comuni non registrati nell’area dell’epicentro, risultano esserci anche Sant’Angelo Le Fratte, Sicignano degli Alburni, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, Palomonte, Sant’Angelo a Fasanella, San Rufo, Baragiano, Corleto Monforte, Ottati, Satriano di Lucania, Atena Lucana, Picerno, Postiglione, Contursi Terme, Muro Lucano e Brienza, tutti centri del Potentino e Salernitano, dove la scossa è stata registrata tra i 10 e 20 km dall’epicentro.

Una scossa di magnitudo 3.2, avvertita chiaramente dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose e/o persone. Dalla mezzanotte, si tratta della terza scossa registrata in Basilicata. La prima con epicentro Anzi e Potenza ed altri paesi (magnitudo 3,5), alle ore 00:14, poi la seconda con epicentro Fardella, Chiaromonte e Francavilla in Sinni (magnitudo 1,6) alle ore 3:45, la terza quella delle ore ore 8:31.

Claudio Buono