Nel Potentino. Il navigatore indica una strada senza uscita e l’auto finisce giù per una gradinata

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio a Barile. Un’automobile è andata a finire giù per una scalinata del paese, a quanto pare per un errore di indicazione da parte del navigatore in dotazione all’auto. L’uomo, un prete non del posto, è rimasto illeso, solo qualche contusione e tanta paura. A quanto pare, il navigatore ha portato il prete per una stradina senza uscita. Dove, sul finire, c’era una gradinata. L’auto è scesa per diversi metri lungo i gradini, finendo la sua corsa contro la ringhiera in ferro. Per fortuna, in quel momento, nessuno si trovava a percorrere i gradini. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Melfi, per la rimozione dell’auto, e i Carabinieri della stazione di Barile per i rilievi del caso.

Claudio Buono

(si ringrazia Lorenzo Zolfo per la concessione delle foto)