Screening sulla popolazione scolastica. A Balvano aderiscono tutti: sono negativi, positivi in altri centri del Potentino

Non arrivano da tutti i paesi buone notizie per quanto riguarda gli screening che i Comuni hanno organizzato per la popolazione scolastica, in vista della ripresa delle attività, fissata per il 7 gennaio prossimo. Le buone notizie arrivano da Balvano, dove -caso raro- hanno aderito allo screening voluto dal Comune il 100 % degli alunni, dei docenti, del personale scolastico e di autisti ed accompagnatori. Oltre 100 persone si sono sottoposte al tampone rapido, che ha dato per tutti esito negativo. Le attività sono state portate avanti dagli operatori della Croce Rossa Italiana (comitato Melandro) e dalla Protezione Civile di Balvano. Solo due bambini non hanno potuto partecipare, ma per altre motivazioni. “Fare il tampone non era obbligatorio”, ha sottolineato il sindaco, Costantino Di Carlo, che ha continuato: “Sono contento che tutti i genitori e i docenti abbiamo deciso di aderire per scelta. La sicurezza della nostra Scuola e della nostra Comunità passa per consapevolezza di tutti. Grazie ai volontari che hanno lavorato per questa importante attività.

Anche in altri centri sono stati organizzati degli screening. A Muro Lucano, 7 positivi su 303 tamponi, e ad Avigliano, tutti negativi su oltre 600 tamponi. Nei giorni scorsi anche a Vietri di Potenza, con 94 negativi su altrettanti tamponi rapidi. In quest’ultimo centro le scuole resteranno chiuse a causa dell’evolversi della situazione dei contagi e anche per la positività riscontrata nei giorni scorsi da due minorenni.

Claudio Buono