COVID-19 IN BASILICATA – Altri 5 decessi, 37 nuovi casi (con 563 tamponi) e 74 guariti

5 decessi, 37 nuovi casi e 74 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Pochi i tamponi processati nelle ultime 24 ore, appena 563. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO 98 – Al “San Carlo” di Potenza nelle Malattie Infettive 33, Pneumologia 27, Medicina d’Urgenza 12 e Terapia Intensiva 1. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nelle Malattie Infettive 13, Pneumologia 9, in Terapia Intensiva 3;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI – 1 Avigliano, 1 Brienza (domiciliato a Potenza), 1 Filiano, 1 Genzano di Lucania (domiciliato ad Acerenza), 3 Lavello, 8 Matera, 6 Melfi, 3 Miglionico, 1 Montescaglioso, 2 Potenza, 1 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 1 Satriano di Lucania, 2 Tito, 1 Tramutola, 1 Tricarico, 2 Venosa;

I GUARITI SONO 74 – 1 Acerenza, 4 Atella, 6 Brienza (n. 1 domiciliato a Castelmezzano), 1 Ferrandina, 2 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza), 2 Ginestra, 9 Lavello (n. 1 domiciliato a Lavello e n. 1 domiciliato a Potenza), 4 Maschito, 3 Melfi, 1 Montemilone (domiciliato a Venosa), 3 Palazzo San Gervasio, 13 Potenza, 1 Rapolla, 5 Rionero in Vulture, 3 Ripacandida, 1 Ruoti, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 5 Sasso di Castalda (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Stigliano, 8 Venosa.

5 PERSONE DECEDUTE NELL’ULTIMO GIORNO di Albano di Lucania, Avigliano, Potenza, Muro Lucano e Ripacandida (domiciliato a Potenza;)

Gli attuali casi di contagio in Basilicata sono 5.951, di cui 5.853 in isolamento domiciliare. I deceduti con e per coronavirus sono 260, i guariti 4.593.

