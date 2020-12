Potentino, controlli dei Carabinieri. 12 persone denunciate per possesso di armi, droga e guida in stato di ebbrezza

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo, altresì, la delicata fase connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, quindi verificando che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali.

Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 12 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti, circolazione stradale e materie esplodenti, sequestrando, tra l’altro, 3 coltelli e 79 grammi di droga, di varia tipologia. In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a:

Oppido Lucano , un 41enne, che, dapprima, non ha ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dagli operanti, poi, dopo essere stato bloccato, all’altezza del comune di Tolve, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti, per verificare l’uso eventuale di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato posto sotto sequestro;

Francavilla in Sinni , un 46enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo, occultato all’interno della valigia al seguito. L’arma impropria è stata sequestrata;

Inoltre, durante i vari servizi sul territorio, a:

Maratea e Marsico Nuovo, rispettivamente, un 44enne ed un 40enne, in diverse circostanze di tempo e luogo, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati ambedue in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo. I 2 uomini, dunque, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “porto abusivo di armi” e le 2 armi bianche sono state sequestrate;

Roccanova, un 32enne, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di “marijuana” e oltre 400 semi di “canapa indiana”, per un peso complessivo di 11 grammi, occultati all’interno di una stanza dell’abitazione. L’uomo, quindi, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, mentre la droga rinvenuta è stata sequestrata;

Pignola, un 21enne, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 36 grammi di “hashish”, 9,3 grammi di “cocaina” ed un bilancino digitale di precisione. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro;

Barile, un 26enne, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 21 grammi di “marijuana”, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il giovane, quindi, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, la droga ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati;