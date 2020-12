Occhio alla “Truffa di Capodanno” che viaggia su WhatsApp

Spunta la truffa WhatsApp di Capodanno con codice a 6 cifre, un escamotage alquanto subdolo messo in atto dal mondo hacker che ha già colpito numerosissimi utenti tramite virus. Da qui è iniziato ad emergere un grande allarmismo, ma mai come in questi casi la diffusione del metodo utilizzato dagli hacker è utilissimo per mettere in guardia gli altri utenti che per loro fortuna ancora non hanno fatto i conti con questa truffa di Capodanno su WhatsApp.

Riconosciamo la truffa WhatsApp di Capodanno con codice a 6 cifre: altro che auguri di buon anno 2021

Ve ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, ma evidentemente è necessario tornare sulla truffa WhatsApp di Capodanno oggi 30 dicembre, visto che in passato si parlava dell’app in questo periodo solo per gli auguri di buon anno. Il tutto ruota intorno ad un codice a sei cifre, si tratta in realtà di un virus che è in grado di mettere a rischio i dati, le foto, i video, ma in genere l’intero account del malcapitato, per questo è necessario prestare la massima attenzione.

Come agisce questa truffa WhatsApp di Capodanno? Vi arriverà un messaggio da un utente anche di vostra conoscenza, che può essere un amico o semplicemente un collega e così via, e si tratta di un codice a 6 cifre che vi sarà chiesto di inoltrare. Insomma, altro che auguri di buon anno 2021 tramite l’app in questione.

Il problema è che la replica di tale codice porta automaticamente al blocco del profilo WhatsApp per ben sette giorni, con i vari dati della persona coinvolta che saranno visibili agli hacker. Si tratta di una vera e propria catena che purtroppo sta coinvolgendo un numero importante di utenti WhatsApp, molti infatti ci cascano perché il messaggio arriva da un loro conoscente che con la scusa di aver sbagliato ad inoltrare un codice se lo farà mandare indietro.

Il messaggio precisamente inizia con un semplice Ciao, ma poi continua con tale frase: “Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandamelo?“. Inevitabilmente l’utente, pensando si possa trattare di una cosa importante per il suo contatto, provvederà a copiare questo codice a 6cifre, mettendo in atto a sua insaputa la truffa WhatsApp di Capodanno. E’ quindi assolutamente consigliabile evitare di rispondere se vi arriva un messaggio di questo tipo su WhatsApp, è solo una truffa che rischierà di bloccare il vostro account per sette giorni. Erano belli i tempi degli auguri di buon anno 2021 tramite l’app.

Fonte: Bufale.net