Potenza, prime Lauree per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata

Esordio per le prime sedute della sessione prevista il 16 dicembre. 10 i candidati che discuteranno le tesi in modalità mista, online e in presenza. Il Direttore Prof. Nicola Montesano: “Un momento storico per la nostra Scuola e per Potenza”

Sono passati tre anni dalla prima iscrizione documentata del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e mercoledì 16 dicembre, dalle ore 9.00 online e presso la sede fisica della Scuola, si concluderà il primo ciclo di studi per dieci studentesse che hanno da subito colto il progetto di grande valore innovativo e curriculare che la SSML della Basilicata ha proposto a Potenza e ben recepito da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata è stata tra le prime ad adottare il sistema di formazione universitaria senza barriere e a distanza, proponendo tra l’altro un percorso di formazione universitaria, originale in Basilicata e unico in Italia, che includesse la Lingua dei Segni come una lingua vera e propria nel piano di studi. Romaniello Manuela sarà la prima a conseguire il titolo finale discutendo la sua tesi e, con lei, altre nove colleghe Faticato Elena, Malatesta Rosa, Frasca Chiara, Spagnuolo Claudia, Santalucia Valeria, Sinisi Carmen, Tammone Erika, Di Chiara Simona e Scotto Di Santolo Gaia. Un momento di assoluta importanza sia per la Scuola di Mediazione che per tutto il territorio, in quanto sancisce la comunione tra l’elemento culturale e le lingue come strumento di comunicazione, relazione e inclusione. Ricordiamo che nel corso di laurea sono attive 14 lingue internazionali e che la laurea che sarà conseguita dalle studentesse è professionalizzante e consentirà loro di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro dell’interpretariato e delle traduzioni.