Covid-19, aggiornamento in Basilicata: 83 nuovi casi, 1 decesso e 53 guariti in un giorno

Sono 83 i nuovi casi di positività tra i lucani nelle ultime 24 ore. Continua così a scendere la curva dei contagi in regione. 83 positivi lucani su 1.104 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tra i tamponi processati, anche 2 positivi non residenti ma domiciliati in regione e 17 residenti in altre regione. I guariti nell’ultimo giorno sono 53. C’è una persona deceduta nelle ultime 24 ore. I ricoverati in ospedale sono 138, in aumento di 7 unità rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva a Potenza e Matera, in totale, ci sono 14 persone ricoverate. Nella giornata di ieri, ricordiamo, 104 nuovi casi di contagio su 914 tamponi processati.

Claudio Buono