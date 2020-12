La Basilicata cambia colore. Sarà ‘Area Gialla’ da domenica 13 dicembre

La Basilicata da domenica 13 dicembre sarà ‘area gialla’, dopo un mese in ‘arancione’. Se ne parlava da giorni, adesso è ufficiale. Lo ha confermato il governatore Vito Bardi, dopo aver sentito il ministro Roberto Speranza. I dati sono migliorati in regione nelle ultime due settimane, l’RT è sceso e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato poco fa l’ordinanza che cambia il colore alla Basilicata, da arancione a gialla. L’Rt nazionale, calcolato su 14 giorni, è sceso allo 0,82: in Basilicata è a 0,65. Inoltre, nel pomeriggio si è avuta notizia che solo in tre regioni italiane, Sicilia, Molise e Basilicata, sono sotto i due limiti considerati ‘critici’ per l’occupazione dei posti letto, cioè il 30% delle terapie intensive e il 40% dei reparti internistici. Ricordiamo che in Basilicata attualmente ci sono 6.050 persone positive al Covid-19, di cui 5.919 in isolamento domiciliare e 131 ricoverate (15 in terapia intensiva). Sono 192 le persone decedute in Basilicata per e con Covid-19.

Claudio Buono