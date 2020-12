Coronavirus in Basilicata: 104 nuovi casi di contagio, 138 guarigioni e 6 decessi nell’ultimo giorno

Sono 104 i nuovi casi di contagio in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 914 tamponi processati. Mentre i guariti nell’ultimo giorno sono 138. Purtroppo, si registrano altre sei persone deceduta con e per coronavirus. Non è ancora disponibile l’aggiornamento riguardo i paesi dei contagiati e dei guariti, oltre che dei deceduti. I ricoverati sono 131: ieri erano 137, ma si registrano 6 decessi. Le persone in terapia intensiva, come ieri, restano 15. Quasi triplicato, rispetto a ieri, il numero dei guariti: da 53 a 138.

articolo in aggiornamento

Claudio Buono