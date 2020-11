Coronavirus, in Basilicata diminuiscono solo i tamponi (673). 92 nuovi casi di positività, 8 decessi e 74 guariti

In Basilicata calano solo i tamponi, ma non i contagi. Ancora pochi tamponi processati. Ancora pochi di domenica, in piena emergenza. Appena 673 quelli processati ieri. 94 i positivi totali, di cui due non lucani. Un dato molto negativo riguarda i decessi: ben 8 in un giorno. Sono però 74 i guariti, numero abbastanza alto. Di seguito i dettagli.