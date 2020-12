Viaggi in barca a vela, ecco le destinazioni più belle per la prossima estate

Immergersi completamente negli elementi naturali, svegliarsi la mattina e potersi tuffare direttamente in mare, inebriarsi di salsedine e addormentarsi la sera cullati dalle onde: sono tante le caratteristiche che fanno della barca a vela una passione per molti italiani.

Questo è vero soprattutto in un periodo storico come quello attuale: dopo mesi di costrizione dovuta alle restrizioni della pandemia, abbiamo tutti sempre più voglia di muoverci e di stare a contatto con la natura. Pensando a queste esigenze la travel company Tramundi, specializzata in viaggi di gruppo locali e sostenibili, propone un ampio ventaglio di viaggi in barca a vela organizzati in tour, in Italia e all’estero.

I tour sono organizzati nel pieno rispetto della sicurezza e delle norme anti covid, perché mai come oggi avere la certezza di affidarsi a tour operator competenti e affidabili è molto importante per essere sicuro di viaggiare in tranquillità.

Tra i tour proposti e più gettonati come mete per le vacanze in barca a vela ci sono le isole della Sicilia e le Isole Pontine. In Sicilia c’è l’imbarazzo della scelta tra zona ovest, con l’arcipelago delle Egadi e le meravigliose Favignana, Marettimo e Levanzo, oppure la zona est con le sette isole Eolie.

O ancora ci sono le Isole Pelagie, immerse nel cuore del Mediterraneo, con la spettacolare Lampedusa e le più piccole ma altrettanto belle Linosa e Lampione. Tutte mete da vivere appieno in barca a vela, godendo della libertà di movimento e del contatto stretto con il mare.

Anche le Isole Pontine, tra Lazio e Campania, non sono da meno: tra un tuffo e una sessione di snorkeling si potrà scoprire la natura incontaminata della riserva di Palmarola, la storia di Ventotene, le acque termali di Ischia, il fascino di Procida e la bella vita di Ponza. Cosa chiedere di più a una vacanza?

All’estero invece tra le destinazioni più amate dai velisti c’è senza dubbio la Grecia e in particolare le Isole Sporadi, famose per le bellezze di Skopelos che hanno fatto da set al musical “Mamma Mia!”, ma anche per la pittoresca Skiathos e per la natura di Alonissos, dove è possibile ammirare i delfini.

Il tutto gustando i migliori piatti della tradizione greca e scoprendo la cultura locale in compagnia di guide esperte, tra esperienze di pesca e passi di sirtaki. Altra meta molto amata per le vacanze in barca sono le Isole Canarie, dove si potranno unire le bellezze del mare alla vivacità della cultura canaria, avvistare balene, lasciarsi sorprendere da maestose scogliere a picco sull’Oceano e scoprire spiagge di sabbia vulcanica. E chi ama l’avventura avrà la possibilità di visitare i parchi nazionali di Majona e Garajonay e salire a Pico del Teide, la cima del vulcano spento.