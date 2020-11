Nella Giornata sui diritti dell’infanzia, Unicef Potenza colora d’azzurro la storia, la scienza e la bellezza della Basilicata

In occasione della Giornata Mondiale dell‘infanzia e dell‘Adolescenza (20 novembre 2020) l‘UNICEF ha invitato bambini, adolescenti e giovani ad attivarsi nelle proprie comunità per raccontare il futuro che immaginano per se stessi e per il mondo dopo la pandemia di COVID-19. I piccoli e i più grandi hanno risposto nella provincia di Potenza colorando e scrivendo frasi sulle loro mascherine, con disegni, poesie, cartelloni. Nei mesi scorsi Unicef Italia ha posto questa stessa domanda a migliaia di ragazzi attraverso un questionario online, progettato da un gruppo di coetanei. Da quel sondaggio è nato “Future We Want”, un manifesto i cui 10 punti diventano oggi una base ideale da cui ripartire, al di là del COVID. Il Comitato Provinciale Unicef di Potenza con le volontarie del Servizio Civile Veronica Lavecchia e Claudia Robilotta ha attivato a Bella, Anzi e Tricarico e nelle scuole di Potenza, Baragiano, Castelgrande, Pescopagano, Muro Lucano, Cancellara, Atella, S.Fele, Balvano, Oppido Lucano due iniziative #GOBLUE e la Festa dei diritti. Con #GOBLUE il colore azzurro dell’Unicef ha illuminato a Bella la torre del castello, ad Anzi la casa comunale e l’osservatorio astronomico e a Tricarico la torre normanna. In questi paesi e a Potenza bandiere dell’Unicef si sono affacciate dai balconi delle case per ricordare a tutti noi che, anche e soprattutto nella pandemia che stiamo attraversando, i bambini e i ragazzi sono al primo posto e i loro diritti alla salute, all’istruzione, all’ascolto, al benessere vanno difesi e coltivati. La Festa dei diritti ha colorato d’azzurro le scuole elementari della “Leopardi”, della “Domenico Savio”, della “Don Milani” a Potenza, la scuola dell’infanzia di Bella, le scuole di Anzi e Tricarico.

In questo modo la Basilicata si è unita idealmente a Roma alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha ricevuto una delegazione dell’UNICEF Italia, accompagnata dalla Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Sen. Stefania Pucciarelli. Alla Presidente del Senato è stato consegnato il nuovo rapporto dell’UNICEF “The Future We Want — Essere adolescenti ai tempi del COVID-19”, realizzato per comprendere come l’emergenza sanitaria abbia cambiato la percezione che gli adolescenti in Italia hanno del loro benessere e l’impatto che il COVID-19 ha avuto nelle loro vite. Inoltre, grazie all’interesse al tema dei matrimoni precoci della Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, le bambine della delegazione UNICEF hanno simbolicamente consegnato alla presidente Casellati e alla sen. Pucciarelli delle speciali Pigotte — le popolari bambole di pezza simbolo dell’UNICEF — contro le violenze sulle bambine. Ancora oggi circa 12 milioni di bambine ogni anno — 33.000 al giorno — si sposano in età infantile. La pandemia di COVID-19 rischia di aggravare questa situazione, con un incremento stimato fino a 4 milioni di matrimoni precoci in più ogni anno. Ai ragazzi e alle ragazze della Basilicata Unicef grida con forza: Se sogni un futuro migliore, realizzalo ogni giorno. Il cambiamento comincia da te!

Mario Coviello