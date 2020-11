Controlli della Polizia a Potenza nei locali. Vendita di alimenti e bevande nonostante il divieto, scattano le sanzioni

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Potenza al fine di verificare il rispetto delle misure anti Covid per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato mirati e capillari controlli, soprattutto nei confronti dei cosiddetti esercizi di vendita di alimenti e bevande H24 a mezzo di distributori automatici che, notoriamente, rappresentano luoghi di aggregazione dei giovani. Nel corso dell’attività in questione, sono stati controllati 10 esercizi dislocati tra il centro storico di Potenza e zone limitrofe, rilevando che alcuni di loro consentivano la vendita di alimenti e bevande, nonostante il divieto imposto dall’Ordinanza emessa dal Sindaco di Potenza, che prevede la cessazione dell’attività di vendita alle ore 21.00. Le infrazioni rilevate saranno contestate ai sensi dell’attuale normativa vigente per il contrasto della diffusione della pandemia Covid-19, che prevede una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000.