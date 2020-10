Balvano e Ruoti. Docente positivo al Covid, scuole chiuse

Scuole chiuse a Balvano e Ruoti a causa di una positività da COVID-19. Un docente infatti è risultato positivo al virus, e pertanto i Sindaci Costantino Di Carlo e Anna Maria Scalise hanno disposto la chiusura delle scuole per le attività di sanificazione e controllo.

In particolare, a Balvano un docente della scuola media è risultato positivo. Domani 28 ottobre la Scuola Elementare e Media rimarrà chiusa per una sanificazione straordinaria, mentre la Scuola Materna sarà regolarmente aperta. I soli ragazzi delle Medie dovranno rimanere a casa in isolamento fino a nuova comunicazione, senza avere alcun contatto con nessuno oltre il proprio nucleo familiare.

Stesso problema a Ruoti, dove in serata di è avuta notizia di un caso di positività di un docente in servizio presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C Carlucci. Domani e dopodomani l’istituto scolastico rimarrà chiuso per consentire le operazioni di sanificazione di tutti i locali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il 30 ottobre l’infanzia e la primaria potranno rientrare a scuola in sicurezza.

L’invito dei sindaci è sempre quello di non allarmismi e rispettare le misure previsti dal DPCM.

Claudio Buono