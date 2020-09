Ecco “Il Borghista”, una piattaforma unica che valorizza il patrimonio dei Borghi. Tanti Comuni lucani hanno già aderito

Dall’idea di Piero Santoro, fondatore della start-up innovativa “il borghista” – il turista di borghi -, è nata una piattaforma unica nel suo genere in tutto il territorio nazionale. E sono tanti i comuni della Basilicata che hanno già aderito

Il 24 febbraio 2020, in uno dei momenti più complessi della storia del nostro Paese, ignari di quanto stesse per accadere realmente, Piero e il suo Team hanno lanciato il portale turistico interattivo www.ilborghista.it, frutto di un lungo lavoro e tanta passione. Con la convinzione che la startup possa costituire un aiuto concreto e immediato per il nostro Paese e svelare finalmente l’immenso patrimonio nascosto nei nostri incantevoli Borghi, valorizzando quella parte d’Italia poco valorizzata, talvolta nascosta. Per spiegare il progetto in modo semplice, il borghista intende riunire sul portale tutti i piccoli e medi Comuni d’Italia – compresi quelli fuori dal circolo virtuoso del turismo -, le Attività commerciali – quali ristoranti, panetterie, pasticcerie… -, gli Artigiani – di souvenir fatti a mano e prodotti tipici -, le Agenzie di Trasporto – bus, navette, apecar… -, le Strutture Ricettive. Per farlo, tutti coloro che vorranno aderire dovranno registrarsi sul portale per poter accedere alla propria area riservata, che fungerà da vero e proprio sito web dedicato, all’interno della quale potranno inserire autonomamente e in qualsiasi momento la propria offerta:

Per i Comuni e/o le Pro Loco: descrizione e cenni storici, cose da fare/vedere, eventi e sagre, itinerari, galleria fotografica;

Per le Attività Commerciali (solo se rientranti nella categoria “Mangiare e Bere”): descrizione dell’attività, galleria fotografica e dettagli (es. piatto tipico del borgo, specialità del ristorante/panetteria/pasticceria, menù completo e menù del giorno);

Per le Strutture Ricettive: descrizione della struttura, galleria fotografica, offerta esperienziale, prezzo camere e servizi.

Per gli Artigiani: descrizione dell’attività, galleria fotografica e prodotti (es. oggettistica, prodotti locali);

Per le Agenzie di Trasporto: descrizione dell’attività, galleria fotografica e dettagli (es. orari bus/navette);

“Consci della situazione di difficoltà, abbiamo deciso di offrire gratuitamente questa opportunità a tutti coloro che desiderano metteris in gioco”, ha sottolineato Santoro, che ha aggiunto: “la nostra idea nasce dalla convinzione che i borghi d’Italia e le attività commerciali ed artigiane che li tengono in vita, riuniti su un unico portale, siano più appetibili dal punto di vista turistico, potendo offrire così un’offerta più ampia, al pari di quella delle grandi città, nonché un’alternativa slow tourism al turismo “mordi e fuggi”. Di fatto il portale, facilitando al Turista l’accesso alle informazioni, lo sottrae alle ricerche estenuanti sul web, fungendo da navigatore di borghi che, grazie alla geolocalizzazione, gli consente di visualizzare tutte le attività da poter svolgere nel borgo oggetto del suo viaggio, comprese quelle dei paesi limitrofi: gli basterà definire il raggio di azione. Uno strumento che agevolerà anche la comunità locale stessa, la quale potrà beneficiare di un servizio innovativo e funzionale”.

Fra i risultati attesi, si auspica alla valorizzazione delle bellezze di tutti i borghi d’Italia, a dare il giusto merito alle amministrazioni e alle attività che credono fortemente nel proprio lavoro, ma soprattutto vogliamo incentivare il capitale umano presente nei borghi a restare e ad accrescere fiducia nelle potenzialità del proprio territorio, in piena ottica di coesione socio-economica, con conseguenti ricadute economiche interessanti.

“Abbiamo ripreso a viaggiare, e molti lo stanno facendo in Italia, riscoprendo quell’Italia rimasta nascosta, forse per troppi anni. Viaggiare Italiano è la parola d’ordine, per dare una aiuto concreto a tutti gli operatori del settore e per apprezzare tutte le “bellezze di casa”. Un turismo lento e sostenibile andrà sempre più affermandosi e un nuovo profilo di viaggiatore andrà sempre più delineandosi: il turista di borghi, il borghista”, ha concluso Santoro a melandronews.it.

