Michael Kors ripensa la moda e lancia una campagna di sensibilizzazione al voto

Nonostante la pandemia in atto abbia frenato il fatturato dei principali attori nel panorama della moda, Michael Kors e il gruppo Capri holdings di cui fa parte insieme a Versace e Jimmy Choo, ha avuto un incremento delle entrate pari a 5,55 miliardi di dollari, con un utile lordo che è passato da 3,18 a 3,27 miliardi di dollari. A sostenere le vendite del brand sono state soprattutto le piattaforme di shopping online, dove gli articoli a marchio Michael Kors sono molto apprezzati dagli appassionati di moda e dalle fashion influencer. Forte del successo raggiunto negli ultimi tempi, MK ha preso una posizione netta rifiutandosi di partecipare ai principali appuntamenti della moda che tradizionalmente si tengono nel mese di settembre e ha organizzato una sfilata tutta sua ad ottobre. E non è tutto perché si è sbilanciato anche su temi di interesse politico incitando gli americani ad andare a votare.

MK dice no alle sfilate di settembre e organizza un evento tutto suo

Michael Kors, nell’intento di cambiare il calendario della moda per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori odierni, ha deciso di rinunciare ai principali eventi della moda per il mese di settembre, come la settimana della moda di New York che si è tenuta dall’13 al 16 settembre nella grande mela. Una scelta dovuta anche ai ritardi di consegna della nuova collezione per colpa dei blocchi che la pandemia del Coronavirus ha imposto in tutto il mondo alle grandi aziende. Lo stilista si prepara invece a sfilare autonomamente per presentare la nuova attesissima collezione primavera-estate 2021 scegliendo la data del 15 ottobre per organizzare un evento del tutto innovativo. Ha infatti creato una esperienza digitale multistrato che sarà condivisa durante quella giornata su tutte le piattaforme social e digitali del marchio. Permetterà invece alla stampa di avere un’anticipazione il giorno prima con presentazioni private a numero limitato o addirittura con appuntamenti in video conferenza per prevenire ogni tipo di assembramento, nel rispetto della salute di tutti.

La campagna “Your voice matters” per incoraggiare gli americani a votare

Per sensibilizzare il pubblico americano sulla necessità di andare a votare, Michael Kors ha deciso di lanciare una campagna per il voto assieme ad una nuova capsule collection. Si tratta di un’iniziativa chiamata “Your voice matters: la tua voce ha importanza” esclusivamente mirata a sottolineare la responsabilità fondamentale delle persone ad andare a votare per le prossime elezioni USA. Alla campagna lo stilista ha associato una vera e propria capsule collection che include capi d’abbigliamento come una t-shirt (prodotta in collaborazione con l’azienda Fksp di Los Angeles) e un maglione in cashmere della collezione Runway Michael Kors, che vengono utilizzati come una sorta di promemoria. Il 100% dei profitti ottenuti dalla vendita di questi capi sarà devoluto da Michael Kors all’organizzazione Naacp, la “National Association for the Advancement of Colored People”, una delle prime e più influenti associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti, che lotta contro la discriminazione e le ingiustizie raziali.