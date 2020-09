AGGIORNAMENTO – In Basilicata altri 5 casi di positività da Covid-19 registrati oggi 19 settembre

19.9.2020, ore 19:15 – Aumentano i casi di positività da Covid-19 in Basilicata. Ai 3 casi di questa mattina comunicato dalla Task Force, se ne registrano altri 5. Di questi, 1 a Potenza (si tratterebbe del presidente di seggio di una sezione elettorale, dove le operazioni di sanificazione sono in corso e gli scrutatori sono stati sostituiti), 1 caso a Ruoti (comunicato dal Sindaco poco fa), 1 caso ad Anzi ed altri 2 casi a Matera. Casi che si aggiungono ai 3 comunicati questa mattina a Matera, Lauria e ad una persona residente in Emilia Romagna ma in isolamento in Basilicata. Con questo caso, sono 95 i positivi in Basilicata, di cui 7 ricoverati in Ospedale con sintomi.

Redazione