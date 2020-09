Ruoti, successo per l’edizione 2020 del “Poli Summer Camp” realizzato dall’Asd Sport al Polivalente

Si è da poco conclusa per l’Asd Sport Ruoti la 2^ edizione del centro estivo sportivo denominato “Poli Summer Camp” presso il centro Polivalente A. Tramutoli di Ruoti. Una edizione alquanto singolare e di estrema necessità per i bambini e le famiglie della comunità ruotese; dalla possibilità di iniziare al coraggio di rischiare, quanto viene sostenuto dal Presidente Franco De Carlo.

Non poche le difficoltà incontrate, legate all’organizzazione nel rispetto delle misure anti-contagio, alla differente e scrupolosa gestione delle attività ludiche e sportive, e a quanto fosse necessario ad attenersi alle linee guida di settore; il tutto è stato organizzato e coordinato dalla responsabile Angela Scavone, dott. ssa in Scienze delle attività motorie, sportive e dell’educazione psicomotoria e fronteggiato con grande impegno, dedizione e precisione da parte degli educatori e collaboratori incaricati: Chiara, Marica, Laura, Fabio, Rocco; tutti ancor prima di iniziare hanno sostenuto la formazione necessaria a poter attuare le attività in sicurezza; è stato di grande sostegno alle famiglie, e ancor di più ai genitori lavoratori sapere di lasciare i propri figli a divertirsi e praticare sport in modo sicuro e controllato. Il n° di partecipanti nettamente dimezzato rispetto all’edizione precedente, questo a comprovare quanto la pandemia ci abbia segnati, ma “ è sembrato doveroso mantenere la promessa fatta ai bambini un anno fa, dopo aver affrontato un periodo così difficile, la loro esigenza di ritornare a stare insieme era grande, seppur con delle regole ed un modo di fare nuovo per tutti, l’attività motoria e di gioco sportivo si è dimostrata fondamentale nel ritorno alla condivisione e nel superamento della paura di stare insieme”; di notevole importanza è stato l’affiancamento del servizio di segretariato sociale comunale, attraverso la dott. ssa Psicologa-Psicoterapeuta Lucia Faraone, di supporto nella ricerca di un approccio più congeniale possibile ai bambini in questo delicato periodo fatto di stati d’animo, emozioni e realtà differenti.

Non sono mancate le uscite organizzate alla scoperta del Bosco in località Varco del Torno a Ruoti e le giornate in Piscina, presso la struttura comunale di Baragiano, dove è stato riscontrato un servizio impeccabile, offrendo la possibilità ai piccoli di divertirsi e giocare spensierati. “Un doveroso ringraziamento – fa sapere l’Asd Sport Ruoti – a quanti hanno sostenuti in ogni modo l’organizzazione, alle famiglie per la fiducia, alle Autolinee F.lli De Carlo per il servizio di trasporto, all’Amministrazione Comunale per la disponibilità e per aver supportato il progetto, in particolar modo il Vicesindaco Maria Troiano e l’Assessore Franco Gentilesca. Orgogliosi di avere riportato il sorriso sul volto dei più piccoli, rendendo la loro estate allegra e spensierata. Auguriamo loro di poter affrontare il futuro prossimo con lo spirito con cui si pratica un’attività sportiva e la felicità con la quale si realizza un gioco. Rinnoviamo la nostra promessa di un arrivederci alla prossima edizione”.