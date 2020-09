AGGIORNAMENTO – Altri 5 casi di positività in Basilicata. Sono 15 i lucani risultati positivi in un giorno

11.9.2020, ore 19:56 – Oltre ai contagi comunicati questa mattina dalla task force della Regione Basilicata, poco fa si è avuta notizia di ulteriori 5 casi di positività in regione. Casi che verranno riportati nel bollettino di domani. I nuovi casi riguardano: 1 a Lauria, 2 a Matera, 1 uomo migrante ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza e 1 a Rotondella. L’unico con sintomi è il migrante ricoverato a Potenza

Questi 5 nuovi casi si aggiungono agli altri 12 di questa mattina (di cui 2 pugliesi), per un totale di 15 casi che riguardano lucani in sole 24 ore. Salgono così a 86 i casi in regione sui lucani.

Redazione