A Ruoti inaugurato un nuovo servizio a disposizione dei cittadini. Ecco lo “Sportello di Segretariato Sociale”

Lo Sportello di Segretariato Sociale ha l’obiettivo di realizzare un sistema di accoglienza e ascolto della domanda, che sia in grado di fornire alla popolazione le corrette informazioni e l’adeguato supporto psicologico relativamente al proprio bisogno, dove le persone che si trovano in una situazione di evidente disagio sociale e psicologico avranno la priorità. Tale sportello mira a realizzare un sistema di analisi della domanda, filtro della stessa, ed eventuale invio al servizio psicologico specialistico, servizio sociale professionale ed attivazione di altre procedure amministrative specifiche volte a rispondere ai bisogni espressi dell’utenza. Questo nuovo servizio, erogato dalla psicologa Lucia Faraone, e dall’ assistente sociale Caterina Marinelli, permetterà un’osservazione psicologica e sociale della popolazione, delle risorse e dei loro bisogni, e la realizzazione di interventi mirati e di progetti specifici per il miglioramento del benessere psicologico di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle diverse fasce di età e problematiche presenti.

“Il pensiero va innanzitutto e soprattutto alle persone in difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. La lunga crisi economica, cui si è aggiunta quella sanitaria, ha aumentato le disuguaglianze e le ingiustizie, ha generato nuove povertà producendo emarginazione e solitudine”. – dichiara il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise – “Tante le famiglie in difficoltà, diverse le angosce che si annidano in esse. A noi il dovere di non sottrarre il futuro ai nostri giovani; tuttavia, nonostante le difficoltà che si incontrano nel garantire diritti e servizi sociali, questa Amministrazione ha puntato sul “Segretariato Sociale” al fine di garantire la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini nel rispetto dei principi e dei valori su cui si fonda il patto sociale sancito dalla nostra Costituzione” – afferma il Sindaco Scalise.

“Lo Sportello di Segretariato Sociale è la porta di accesso al mondo dei servizi sociali, un luogo di accoglienza professionale. Questo ci permetterà di affrontare con cura e attenzione le varie emergenze che caratterizzano un settore così importante, affinché il cittadino si senta tutelato” – asserisce il Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Maria Troiano – “È uno strumento di orientamento, e fondamentale a capire come evolvono i bisogni per promuovere la realizzazione di servizi e forme di aiuto a carattere preventivo, che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, e della comunità” – conclude il Vicesindaco Troiano.