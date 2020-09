Prodotti per la deodorazione: dove trovare i migliori online

Il deodorante è un prodotto molto utilizzato, la cui funzione è quella di evitare o ridurre i problemi dovuti ad un’eccessiva produzione di sudore, limitando di conseguenza l’emissione di odore sgradevole.

Le cause legate a una traspirazione dall’odore forte e non piacevole non sono però legate soltanto a carenze nell’igiene personale, ma possono essere anche di natura congenita. Le ghiandole di alcuni individui, infatti, possono produrre una notevole quantità di sudore, che, soprattutto in alcune parti del corpo, tende a sviluppare colonie batteriche responsabili del caratteristico cattivo odore.

A ciò si aggiungono talvolta altri fattori: una pelle particolarmente grassa, una specifica situazione ormonale, l’alimentazione o l’assunzione di farmaci e così via. Per ovviare a questo fastidioso problema, è necessario, soprattutto durante le stagione più calda, ricorrere a prodotti per la deodorazione il cui utilizzo regolare, unito ad un’igiene rigorosa, rappresenta un ottimo rimedio.

Gli store farmaceutici online, come quello di Farmaciauno, propongono una vasta gamma di prodotti deodoranti di ottima qualità, tra i quali ognuno può trovare quello più adatto per le proprie necessità.

Qual è la funzione di un deodorante

In base alla formula e alle caratteristiche, un deodorante può agire con modalità differenti. Per tale ragione si consiglia di prestare attenzione nella scelta del prodotto che meglio si addice al proprio stile di vita, al problema specifico da trattare e alle abitudini personali: acquistandolo in una farmacia online, è possibile usufruire di assistenza e chiedere consiglio agli esperti.

I prodotti antitraspiranti, per esempio, riducono la produzione del sudore in quanto provocano parzialmente l’occlusione dei pori, per questo sono ideali soprattutto per chi soffre di una sudorazione molto abbondante. L’azione di questi deodoranti è permessa dalla loro formula, che contiene essenzialmente sali di alluminio e zinco.

I deodoranti con funzione coprente, invece, nascondono l’odore sgradevole del sudore senza influire sulla traspirazione. La maggior parte di questi prodotti contengono estratti aromatici naturali, generalmente erbe aromatiche o agrumi, talvolta unite a componenti chimici che ne prolungano l’effetto.

Indipendentemente dalla loro composizione, anche i deodoranti coprenti proposti da e-store come Farmaciauno garantiscono un effetto lunga durata.

Il portale di Farmaciauno offre inoltre una gamma di ulteriori prodotti che, pur essendo destinati a risolvere il problema della traspirazione eccessiva, non sono dei deodoranti veri e propri.

Di solito si tratta di prodotti che agiscono sulla proliferazione di batteri e microrganismi responsabili degli odori poco graditi o che assorbono le sostanze maleodoranti prodotte attraverso la traspirazione.

Consistenza e metodo di applicazione dei deodoranti

La scelta di un prodotto per la deodorazione, oltre alla formula, riguarda anche le modalità di applicazione.

Anche in tale contesto il mercato è molto ampio: è infatti possibile trovare prodotti in crema, in gel, spray o in stick solidi, così da scegliere la proposta più in linea con le proprie preferenze. Per la sudorazione delle mani e dei piedi, invece, esistono appositi prodotti in polvere o in gel semiliquido.

Per potenziare l’effetto di un prodotto deodorante, è importante seguire pochi e semplici accorgimenti. Il deodorante deve essere applicato sulla pelle perfettamente pulita, eliminando ogni traccia di altri cosmetici.

Una depilazione accurata e regolare permette al sudore di evaporare più rapidamente riducendo la possibilità di sviluppo di batteri e la conseguente formazione di odori sgradevoli. È comunque opportuno evitare di applicare il deodorante subito dopo la depilazione, ma di lasciare passare almeno 24 ore.

Per favorire l’evaporazione del sudore ed evitare la produzione dei cattivi odori è importante anche scegliere indumenti realizzati in fibre naturali, non trattate e colorate con tinte atossiche.