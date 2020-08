Coronavirus, ritorna dalla Sardegna nel Potentino dopo le vacanze. Positivo al virus un ragazzo

22.8.2020, ore 00:22 – Ancora un nuovo caso di contagio in Basilicata. Dopo la notizia dei due positivi a Tito, arrivata nella tarda serata di ieri, spunta un altro caso nel Potentino, a Rapolla. A darne notizia è il sindaco, Biagio Cristoforo. Positivo al virus un ragazzo rientrato in paese dopo le vacanze trascorse in Sardegna. Sale così il numero dei positivi in regione.

“A malincuore – ha annunciato il sindaco – ci è appena giunta una chiamata dalla Task Force Regionale, la quale ci comunica un caso di Coronavirus all’interno del nostro Paese. Si tratta di un ragazzo ritornato dalle vacanze in Sardegna e che al momento si trova in isolamento presso la sua abitazione. Consigliamo a tutti la massima prudenza, l’uso delle mascherine, l’igenizzazione delle mani e la distanza fra persone in luoghi chiusi e/o all’aperto”.

Claudio Buono