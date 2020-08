Linea Verde Tour, domani la Basilicata in mostra su Rai 1

Rosa: “Il successo registrato nelle puntate precedenti, con oltre un milione di telespettatori, conferma la grande forza attrattiva della Basilicata”

Proseguono le iniziative di promozione della Basilicata su Linea Verde Tour. Domani 22 agosto, alle ore 11.55, i telespettatori di Rai 1 saranno guidati da Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese alla scoperta della storia, della cultura e dei sapori lucani. Tra le tappe della puntata, disponibile anche in streaming su Rai Play, le chiese rupestri di Matera e i resti del tempio dedicato alla divinità Hera di Metaponto. Per l’assessore Gianni Rosa “il successo registrato nelle puntate precedenti, con oltre un milione di telespettatori, conferma la grande forza attrattiva della Basilicata. Il governo regionale lavora per valorizzare le eccellenze del territorio, dal punto di vista ambientale e non solo, che per le loro peculiarità possono intercettare maggiori flussi turistici e quindi contribuire allo sviluppo economico della regione”.