Coronavirus, positive due persone di Tito rientrate dalla Colombia

21.8.2029, ore 21:00 – Due nuovi casi di contagio da Covid-19 in Basilicata. Si tratta di due cittadini italiani residenti a Tito ma domiciliati a Picerno. I due nuovi casi probabilmente verranno inseriti nel bollettino della task force di domani 22 agosto.

Le due persone sono rientrate nei giorni di Ferragosto in Basilicata. Avrebbero rispettato tutte le misure, avvisando del rientro e sottoponendosi al tampone, che ha poi dato la positività.

Stando a quanto raccolto, le due persone non avrebbero avuto contatti con altri soggetti e si sarebbero immediatamente isolati presso la loro abitazione situata fuori dal centro abitato dei due paesi.

Il sindaco di Tito, Graziano Scavone, in una dichiarazione rilasciata a melandronews.it: “L’invito da rispettare tutte le misure e a non creare inutili allarmismi. Le due persone hanno rispettato tutti i protocolli e si trovano in isolamento. Dalle informazioni raccolte non avrebbero avuto contatti e non avrebbero girato sul territorio. L’invito a chi rientra è quello di segnalare l’evento alle autorità preposte in modo da tenere la situazione sotto controllo. Rispettare il distanziamento, ecitare assembramenti e indossare la mascherina sono regole importanti. Auguro una pronta guarigione ai diretti interessati”.

Claudio Buono