Basilicata, sono 3 i migranti positivi al coronavirus fuggiti dal centro di accoglienza

Sono almeno 3 i migranti tunisini positivi al virus che si sono allontanati dal centro di accoglienza situato a Ferrandina Scalo, lungo la Basentana. E’ questo l’ultimo aggiornamento ufficiale. Nei giorni scorsi sono arrivati in 100 da Porto Empedocle. Tutti a Ferrandina in una ex struttura ricettiva, oggi centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Tutti giunti in Basilicata dopo che il primo tampone aveva dato per tutti esito negativo. Un ulteriore tampone effettuato sui migranti ha dato esito positivo su 20 di loro, mentre un gruppo si era già allontanato. In totale, sarebbero 20 in totale quelli inizialmente allontanati. Di questi, 11 sono stati individuati dalle Forze dell’Ordine, che li hanno ricondotti nel centro. Ne mancano all’appello altri 9, di cui 3 positivi al virus. L’esito del tampone è arrivato dopo che i migranti si erano già allontanati. E’ in corso una serrata attività di ricerca da parte dei militari dell’Arma e della Polizia di Stato. I migranti sono tutti fotosegnalati e inseriti nella banca dati delle Forze dell’ordine. Per evitare ulteriori allontanamenti, è stata rafforzata la vigilanza nei pressi della struttura di accoglienza.

