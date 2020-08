Picerno, domani un gruppo di cittadini sulla SP 94 per ripulirla dai rifiuti abbandonati dagli incivili

Un gruppo di liberi cittadini di Picerno comunica che nella mattinata di domenica 9 agosto 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, ha intenzione di adoperarsi per la raccolta di rifiuti abbandonati lungo i margini della S.P. 94 partendo dal piazzale antistante l’I.T.T. “Albert Einstein” di Picerno per circa 2 km in direzione Potenza. Lo scopo della manifestazione, oltre a quello di ripulire materialmente i cigli della strada che tutti gli anni dopo lo sfalcio dell’erba sono per alcuni tratti letteralmente ricoperti di rifiuti, è di sensibilizzare la popolazione al rispetto della Terra in cui e su cui viviamo ma anche quello di stimolare i nostri rappresentanti politici, a cercare e ad adottare soluzioni fattive affinché comportamenti ed abitudini sbagliate, come buttare rifiuti a terra o dal finestrino della macchina, non diventi una malsana consuetudine a cui abituarsi.

“Siamo consapevoli – fanno sapere – che le risorse degli Enti deputati alla manutenzione e pulizia della rete stradale interna sono probabilmente esigue ma questo non può e non deve essere una giustificazione per creare le condizioni affinché si creino in alcuni tratti delle vere e proprie discariche a cielo aperto non degne di un Paese civile e di Cittadini civili. La S.P.94 rappresenta la porta d’accesso al centro Abitato di Picerno, pertanto non vogliamo che l’immondizia abbandonata ai cigli della strada crei un’immagine sbagliata della Nostra Cittadina. Si ringraziano l’amministrazione Comunale per il patrocinio, l’Associazione di Protezione Civile Angels Picerno per la preziosa assistenza e l’Ecological System”.

redazione