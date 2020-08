Potenza, in Questura arriva il novo dirigente della Digos. Si tratta del Vice Questore Lorenzo Guarnaccia

In data 3 agosto 2020, si è insediato il nuovo Dirigente della Digos, il Vice Questore Lorenzo Guarnaccia, che subentra al Vice Questore Agg. dott. Michele Geltride a cui è stato affidato l’incarico di Capo di Gabinetto in sostituzione della dott.ssa Padula trasferita ad altra sede. Cinquantadue anni, salernitano, laureato in giurisprudenza ed in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, il dott. Guarnaccia è entrato in Polizia nel 1995, prima come Funzionario addetto e poi in qualità di Dirigente del Commissariato distaccato di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. A seguito dell’istituzione del Polo di Polizia di Gioia Tauro, da parte del Questore pro-tempore di Reggio Calabria, gli è stato affidato l’incarico di Dirigente delle Volanti dei dipendenti Commissariati “satellite” di Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, Cittanova e Polistena. Nel 1999 ha assunto la dirigenza del Commissariato della P.S. di Lauro (AV). Ha ricoperto poi incarichi presso le Divisioni della Polizia Anticrimine, prima di Avellino e poi di Salerno. In quest’ultima sede, in qualità di Funzionario addetto, si è occupato della trattazione degli affari di polizia di prevenzione e contenzioso ed ha ricoperto le funzioni di referente provinciale del Gruppo Ispettivo Antimafia.

Successivamente gli è stato conferito l’incarico di dirigente del Commissariato – sezionale – “Torrione” e, a seguito del suo trasferimento presso la Divisione PASI della Questura di Salerno, sede da dove proviene, ha svolto le funzioni di Vice Dirigente. Durante tale incarico è stato nominato, con decreto del Ministro dell’interno, anche membro della Commissione Provinciale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Questore della provincia di Potenza Antonino Pietro Romeo ha rivolto ai due Dirigenti gli auguri di buon lavoro nei nuovi incarichi.