Basilicata, nuovo caso di contagio. Si tratta di una donna rientrata dalla Romania

4.8.2020, ore 21:00 – C’è un nuovo caso di contagio da coronavirus in Basilicata. Si tratta di una donna di nazionalità rumena che si trova a Matera. Risiede nella città dei Sassi. La donna è rientrata in Basilicata in questi giorni, di ritorno dalla Romania, insieme alla madre. Quest’ultima è risultata negativa al virus. E’ asintomatica e si trova in isolamento domiciliare presso la sua abitazione. Così come negli ultimi casi, i nuovi contagi in Basilicata riguardano persone provenienti da altri paesi esteri. Segnale che davvero qualcosa non sta funzionando per il verso giusto.

redazione