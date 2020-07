“I muri della legalità”, a Vietri di Potenza la prima opera: domenica l’inaugurazione del murales di circa 170 mq

Dopo una settimana di lavori, verrà inaugurato a Vietri di Potenza, domenica 19 luglio alle ore 20:30, il primo dei quattro murales che rientrano nel progetto “I muri della Legalità”, voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Vietri di Potenza. L’opera muraria è stata realizzata su un’area di circa 170 metri quadri sulla parete di una palazzina in via Dante Alighieri. In paese ha fatto tappa Antonino Perrotta, in arte Attorep, artista che si è esibito nella realizzazione di questo primo spettacolare murales. Ritrae una bambina mentre annaffia la sua terra, simbolo del rispetto dell’ambiente, dell’appartenenza alla propria storia ed esempio di purezza e legalità. Un murales monumentale, per dimensioni ed estensione, che regala una visione anamorfica della realtà: da un determinato punto di vista, stabilito prospetticamente, illude i fruitori e passanti sulle dimensioni del palazzo, confondendosi e integrandosi con il paesaggio circostante con skyline all’orizzonte.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune che ha interpellato l’associazione culturale “Haz Art” che vede alla guida della direzione artistica proprio Perrotta, artista calabrese di Diamante, rientra nel festival di arte urbana denominato “OSA Around”, che si pone come obiettivo quello di portare le avanguardie artistiche del settore in giro per il Sud Italia. Nella “Porta della Lucania” il progetto prevede la realizzazione di quattro murales di grosse dimensioni. Si continuerà nei prossimi mesi con la realizzazione di altri tre murales, fino al 23 maggio 2021, anniversario della strage di Capaci. Infatti, questo progetto attraverserà date ricorrenti e importanti della storia, affrontando il tema della legalità. Le opere entreranno a far parte di un percorso turistico legato alla street art. L’obiettivo è quello di intraprendere un percorso volto a sensibilizzare su principi di legalità e trasparenza, coinvolgendo i cittadini nella vita culturale e sociale della comunità.

“Il progetto – ha dichiarato il sindaco, avv. Christian Giordano – ha quale obiettivo la realizzazione di vere e proprie opere d’arte moderna utili, anche, ad integrare la proposta turistica locale. Il tema che abbiamo scelto per la realizzazione di tali opere di street art è la “legalità e tutela del territorio”. Si tratterà di un vero e proprio percorso artistico ed educativo improntato allo sviluppo della persona umana e alla diffusione della cultura della legalità. Coinvolgerà principalmente le nuove generazioni attraverso le scuole, le associazioni, le Istituzioni. Iniziamo in una data simbolo per la lotta contro le mafie, il 19 luglio”. All’inaugurazione sarà presente il Sindaco, l’artista, cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni civili e religiose.